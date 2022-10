Dani Calabresa abriu o coração ao falar sobre a amizade que tem com Tatá Werneck. Além de falar sobre a colega de emissora, a humorista revelou que ainda mantém contato com outras celebridades da MTV, como Bento Ribeiro, Marcelo Adnet, Paulinho Serra e Fábio Rabin.

“Você tem um grupo com o pessoal da MTV no WhatsApp?”, questionou Fefito, que recebeu a apresentadora no De Lado com Fefito. “A gente não tem grupo. Eu falo com a galera da MTV, mas a gente se afastou quando terminou”, respondeu Calabresa, detalhando a relação com Tatá Werneck. “Eu e a Tatá demos uma afastada. Ela foi pra Globo, eu pro CQC, demorou pra gente se conectar”, disse.

Na sequência, Dani Calabresa reforçou o carinho que tem por Tatá. “A gente tem uma lembrança tão feliz da MTV. Eu disse que adoraria fazer um projeto com ela, e ela disse que iria amar. Essa conversa me deu uma paz no coração. A gente não se encontra, mas tem um carinho. Perdemos o contato, mas não a amizade”, pontuou.

Por fim, a humorista elogiou a amiga. “Mas tem também uma admiração. Tatá é genial, uma mulher comediante poderosíssima, que tem o melhor talk show”, completou.

O post Calabresa sobre Tatá Werneck: “Perdemos o contato, mas não a amizade” apareceu primeiro em Metrópoles.