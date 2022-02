Calça jeans masculina: 4 modelos que mais estão em alta

Destaque



Item principal na moda masculina por diversas décadas, a calça jeans masculina passou por diversas transformações nos últimos anos, e por isso vamos conferir quais são os principais modelos que estão em alta no atual momento.

A calça jeans masculina é por muito tempo o item mais utilizado pelos homens em seus dia a dias. Sempre foi considerado um item clássico e por isso também muito versátil e prático de usar. Com a modernidade da moda vieram novos cortes e com estes, novas linhas e diferentes combinações se tornaram possíveis para o homem atual.

Não que isso tenha complicado a simplicidade da calça jeans masculina, mas facilitado assim por dizer, levando em consideração o biotipo de cada corpo e gosto, abrindo chances de criar uma certa individualidade com a escolha do corte que mais lhe agrada e fecha com seu biotipo/estilo.

Calça Skinny Masculina

A calça skinny masculina foi uma das primeiras modas a tomar a cabeça dos homens. Adeptos do corte preferem este modelo por ser mais justo e até mesmo muitas vezes mais apertado, dando mais ênfase aos contornos da parte inferior do corpo.

Questão esta que demandou das grandes marcas e estilistas a adicionar mais lycra na composição da peça, trazendo mais conforto ao usuário, dando uma sensação de liberdade e mobilidade para a calça skinny.

A calça skinny além de muito atual e moderna ainda conta com uma das maiores gamas de adeptos ao corte, sendo muitas vezes a escolha preferida de artistas de televisão e cantores dos gêneros mais populares do mundo da música brasileira. É sem dúvidas uma peça essencial no seu guarda roupas, a calça skinny masculina é versátil, veste bem, confortável e prática, tudo o que você precisa numa calça jeans e com modernidade.

Calça Jeans Regular ou Straight

Este modelo pode ser chamado tanto como calça straight ou regular, isso porque é o modelo mais tradicional de calças jeans masculinas. Sim, o corte regular teve algumas alterações, pequenas, mas que trouxeram mais modernidade à calça jeans.

Essas mudanças são mais em relação a posições dos bolsos, quantidade de algodão x lycra e outros pequenos detalhes que não diferem tanto da já tradicional calça jeans masculina.

O corte straight é ideal para o público mais conservador, que gosta da praticidade e leveza da peça. Combina muito bem com sneakers por sinal, e é o modelo ideal para aquele passeio descontraído no final de semana.

Calça Slim Masculina

Modernidade. Essa é a palavra que define a calça slim masculina. Ela possui um corte mais justo, mas não tão justo quanto a skinny, e ao mesmo tempo agrada os adeptos mais conservadores, que normalmente optam pelo corte regular.

O slim faz muito bem essa junção dos modelos, achando um meio termo ideal para aqueles que querem manter o clássico mas aderir a modernidade da moda masculina. A peça além de muito conforto, traz consigo um excelente caimento, se tornando um dos cortes mais procurados e usados do momento.

Extremamente versátil, pode ser encontrada com diferentes cores, e fecha muito bem com perfis mais atléticos.

Calça Loose Fit Masculina

O corte loose fit é aquele corte mais baggy. Não necessariamente o mesmo dos anos 2000, mas com linhas mais retas até os tornozelos. Um corte muito bacana para uma geração moderna, digamos que uma moda mais arrojada, não conservadora, porém por suas linhas retas, atrai um grupo muito grande de adeptos.

Sua praticidade e conforto são características natas da peça, trazendo a versatilidade para um ambiente mais casual para despojado, mas abrindo espaço para os mais criativos na hora de montar o look.