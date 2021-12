Calçamento cede e caminhão cai em buraco na Rua Mato Grosso

Destaque



Publicado em 9 de dez de 2021 e atualizado às 23:12

Na noite desta quinta-feira (09), um caminhão que faz a coleta do lixo urbano de Itamaraju que trafegava por uma via no Bairro de Fátima ficou com uma das rodas presas num buraco, após parte do calçamento ceder.

O acidente ocorreu na Rua Mato Grosso e chegou a ser registrado em fotos e vídeo por moradores.

Devido as fortes chuvas muitas ruas do município tiveram seus calçamentos danificados e a coleta de lixo ficou comprometida em algumas localidades, onde os motoristas tem buscado alternativas para continuar trabalhando.

Um guincho da região e uma retroescavadeira foram mobilizadas para retirar o veículo da via.