Calcinha Preta solta pombo para homenagear Paulinha Abelha e ave cai direto no público; veja

A banda Calcinha Preta realizou um show em Salvador, na Bahia, no último fim de semana e um dos momentos que chamou a atenção do público foi uma homenagem que eles tentaram fazer à Paulinha Abelha e acabou dando errado. A cantora, que morreu no dia 23 de fevereiro aos 43 anos, era uma das vocalista do grupo de forró. No show, a banda decidiu soltar do palco um pombo branco em memória de Paulinha. “Vamos fazer uma homenagem para essa galera de Salvador. Solta, solta, solta! Que coisa linda, vai”, gritou Silvânia Aquino, também vocalista do Calcinha Preta.

O problema é que, ao ser lançada para cima, a ave não conseguiu voar e caiu direto no público. “Você deixou a asa do pombo amarrada?”, perguntou Silvania ao homem que soltou o ave. “Eu acho que a asa estava amarrada”, comentou a cantora na sequência. O show continuou, mas o momento foi relatado nas redes sociais por pessoas que estavam no local. No Twitter, um fã da banda postou uma foto da ave no ombro de um homem que estava assistindo à apresentação da banda. “Caiu na minha frente. Esse rapaz pegou [o pombo] e ficou cuidando durante o show. Quando acabou, ele saiu e disse que ia tentar soltar”, escreveu o fã na rede social. Não ficou claro se a asa do pombo estava de fato presa.