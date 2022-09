“Caldeirão com Mion” celebra um ano de estreia trazendo novidades para as próximas semanas

Novidades no Caldeirão! O quadro “Sobe o Som” estará de volta ao palco do “Caldeirão com Mion” a partir do próximo sábado (10). “O quadro que você assiste e joga junto para descobrir quem está ali atrás do telão, está de volta”, anunciou o apresentador Marcos Mion.

Na atração, que é comandada pela banda de Lucio Mauro Filho, os artistas convidados têm que adivinhar qual é a música que está sendo tocada. E assim, a banda (ou o músico) da canção sai de trás do telão e se apresenta no palco do “Caldeirão”.

“A banda que conquistou o Brasil já está pronta para voltar a fazer o som e o show de grandes nomes da nossa música. Artistas de todo o país, de todos os ritmos, para todos os gostos e públicos voltam a se apresentar no palco da maior competição musical da TV”, iniciou Mion no vídeo que anuncia a volta do quadro para as telinhas.

“E os nossos convidados voltam à arena de disputa em busca do tão cobiçado ‘Lucinho de Bronze’, que pode se transformar no ‘Lucinho de Prata’”, concluiu o apresentador.

Globo celebra um ano de “Caldeirão com Mion” Neste domingo (04), o “Caldeirão com Mion” completou um ano desde a sua grande estreia com o apresentador Marcos Mion no comando da atração. Mion ganhou o coração dos telespectadores logo nas primeiras semanas do programa. O apresentador, inclusive, ganhou o Troféu Imprensa, da TV Globo, em 2021, na categoria de “Melhor Programa de Televisão”.

“Hoje completa 1 ano de ‘Caldeirola’, dá para acreditar? Eu fiquei emocionado e juntei alguns momentos icônicos do programa. Marcos Mion, você arrasa! Sigamos sonhando juntos”, declarou o Instagram oficial do “Caldeirão” nas redes sociais. Confira!

