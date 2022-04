Calendário da Copa do Mundo: veja as datas de todos os jogos no Catar

Superesportes preparou o calendário de todas as partidas da competição. A Fifa sorteou nesta sexta-feira (1º) os grupos da Copa do Mundo do Catar, que será realizada entre 21 de novembro de 18 de dezembro deste ano. Opreparou o calendário de todas as partidas da competição. Os horários dos duelos da fase de grupos ainda serão divulgados, mas as datas estão definidas. A única partida desta etapa do Mundial já com hora marcada é a estreia entre Catar e Equador, às 7h de 21 de novembro (uma segunda-feira). No Grupo G, o Brasil inicia a caminhada em busca do hexa contra a Sérvia, em 24 de novembro (quinta-feira). Na segunda rodada, o rival será a Suíça, no dia 28 (segunda). O time do técnico Tite encerra a fase de grupos diante de Camarões, em 2 de dezembro (sexta). Veja a seguir o calendário da Copa do Mundo

Fase de grupos





Segunda-feira, 21 de novembro

Grupo A: Catar x Equador

Grupo A: Senegal x Holanda

Grupo B: Inglaterra x Irã

Grupo B: EUA x País de Gales, Escócia ou Ucrânia

Terça-feira, 22 de novembro

Grupo C: Argentina x Arábia Saudita

Grupo C: México x Polônia

Grupo D: França x Peru, Austrália ou Emirados Árabes

Grupo D: Dinamarca x Tunísia

Quarta-feira, 23 de novembro

Grupo E: Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

Grupo E: Alemanha x Japão

Grupo F: Bélgica x Canadá

Grupo F: Marrocos x Croácia

Quinta-feira, 24 de novembro

Grupo G: Brasil x Sérvia

Grupo G: Suíça x Camarões

Grupo H: Portugal x Gana

Grupo H: Uruguai x Coreia do Sul

Sexta-feira, 25 de novembro

Grupo A: Catar x Senegal

Grupo A: Holanda x Equador

Grupo B: Inglaterra x EUA

Grupo B: País de Gales, Escócia ou Ucrânia x Irã

Sábado, 26 de novembro

Grupo C: Argentina x México

Grupo C: Polônia x Arábia Saudita

Grupo D: França x Dinamarca

Grupo D: Tunísia x Peru, Austrália ou Emirados Árabes

Domingo, 27 de novembro

Grupo E: Espanha x Alemanha

Grupo E: Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

Grupo F: Bélgica x Marrocos

Grupo F: Croácia x Canadá

Segunda-feira, 28 de novembro

Grupo G: Brasil x Suíça

Grupo G: Camarões x Sérvia

Grupo H: Portugal x Uruguai

Grupo H: Coreia do Sul x Gana

Terça-feira, 29 de novembro

Grupo A: Holanda x Catar

Grupo A: Equador x Senegal

Grupo B: País de Gales, Escócia ou Ucrânia x Inglaterra

Grupo B: Irã x EUA

Quarta-feira, 30 de novembro

Grupo C: Polônia x Argentina

Grupo C: Arábia Saudita x México

Grupo D: Tunísia x França

Grupo D: Peru, Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca

Quinta-feira, 1º de dezembro

Grupo E: Japão x Espanha

Grupo E: Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

Grupo F: Croácia x Bélgica

Grupo F: Canadá x Marrocos

Sexta-feira, 2 de dezembro

Grupo G: Camarões x Brasil

Grupo G: Sérvia x Suíça

Grupo H: Coreia do Sul x Portugal

Grupo H: Gana x Uruguai

Oitavas de final





Sábado, 3 de dezembro

Jogo 49: 1º do Grupo A x 2º do Grupo B (12h, no Estádio Internacional Khalifa)

Jogo 50: 1º do Grupo C x 2º do Grupo D (16h, no Estádio Ahmed bin Ali)

Domingo, 4 de dezembro

Jogo 52: 1º do Grupo D x 2º do Grupo C (12h, no Estádio Al Thumama)

Jogo 51: 1º do Grupo B x 2º do Grupo A (16h, no Estádio Al Bayt)

Segunda-feira, 5 de dezembro

Jogo 53: 1º do Grupo E x 2º do Grupo F (12h, no Estádio Al Janoub)

Jogo 54: 1º do Grupo G x 2º do Grupo H (16h, no Estádio 974)

Terça-feira, 6 de dezembro

Jogo 55: 1º do Grupo F x 2º do Grupo E (12h, no Estádio Cidade da Educação)

Jogo 56: 1º do Grupo H x 2º do Grupo G (16h, no Estádio Lusail)

Quartas de final

Sexta-feira, 9 de dezembro

Jogo 58: Vencedor do jogo 53 x Vencedor do jogo 54 (12h, no Estádio Cidade da Educação)

Jogo 57: Vencedor do jogo 49 x Vencedor do jogo 50 (16h, no Estádio Lusail)

Sábado, 10 de dezembro

Jogo 60: Vencedor do jogo 55 x Vencedor do jogo 56 (12h, no Estádio Al Thumama)

Jogo 59: Vencedor do jogo 51 x Vencedor do jogo 52 (16h, no Estádio Al Bayt)

Semifinais

Terça-feira, 13 de dezembro

Jogo 61: Vencedor do jogo 57 x Vencedor do jogo 58 (16h, no Estádio Lusail)

Quarta-feira, 14 de dezembro

Jogo 62: Vencedor do jogo 59 x Vencedor do jogo 60 (16h, no Estádio Al Bayt)

Decisão do 3º e 4º lugares

Sábado, 17 de dezembro

Jogo 63: Perdedor do jogo 61 x Perdedor do jogo 62 (12h, no Estádio Internacional Khalifa)

Final

Domingo, 18 de dezembro

Jogo 64: Vencedor do jogo 61 x Vencedor do jogo 61 (12h, no Estádio Lusail)