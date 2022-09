Call of Duty está chegando no Xbox Game Pass

O grande Phil Spencer, atual chefe do Xbox acabou de publicar novas informações no blog oficial da Microsoft detalhando os planos da empresa para os títulos de sucesso como Call of Duty, Overwatch, Diablo e outras franquias da Activision Blizzard.

Resumindo, o plano de Phil Spencer é lançar Call of Duty, Overwatch, Diablo e os outros títulos da Activision Blizzard no Xbox/PC Game Pass, no entanto, ele alerta novamente que Call of Duty ainda será lançado normalmente no PlayStation, descartando de vez qualquer tipo de exclusividade para a franquia de FPS.

Ele diz:

“estamos comprometidos em disponibilizar a mesma versão de Call of Duty no PlayStation no mesmo dia em que o jogo for lançado em outro lugar.” “Continuaremos a nos envolver com os reguladores com um espírito de transparência e abertura enquanto analisam esta aquisição. Respeitamos e acolhemos as perguntas difíceis que estão sendo feitas. A indústria de jogos hoje é robusta e dinâmica.

Líderes da indústria, incluindo Tencent e Sony, continuam a expandir suas extensas e profundas bibliotecas de jogos, bem como outras marcas e franquias de entretenimento, que são apreciadas por jogadores em todos os lugares. Acreditamos que uma análise completa mostrará que a combinação da Microsoft e da Activision Blizzard beneficiará a indústria e os players.”

Essa publicação foi compartilhada após as preocupações do Reino Unido sobre a compra da Activision Blizzard.