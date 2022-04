Call of Duty: Modern Warfare 2 ganha o primeiro trailer

Através de suas redes sociais oficiais, a Infinity Ward confirmou rumores e revelou o título do seu próximo Call of Duty, Modern Warfare II.

Seguindo os vazamentos de Tom Henderson, que afirmou meses atrás o título do jogo com o número II em algarismos romanos, forma que o estúdio encontrou para diferenciar o novo CoD com o seu gêmeo, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009).

Abaixo você pode ver ele:

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Segundo vazamentos, o jogo contará com uma campanha narrativa com bastante intensidade e realismo, junto de um multiplayer que deverá contar com inúmeras adições, incluindo um modo de jogo similar a Escape From Tarkov. Já o motor gráfico, Modern Warfare II rodará no novo IW 9.0 da Infinity Ward, uma evolução da engine do Modern Warfare 2019.

Ainda sem plataformas definidas, Call of Duty: Modern Warfare II deve ser lançado oficialmente no final de 2022.