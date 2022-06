Call of Duty: Modern Warfare II para Xbox não terá mídia física no Brasil

Mantendo a tradição dos últimos anos, a Activision anunciou que seu novo jogo Call of Duty: Modern Warfare II não terá um lançamento físico no Brasil em todas as plataformas, sendo disponibilizado exclusivamente em formato digital.

O anuncio foi realizado hoje pela conta oficial do Call of Duty do Brasil. Lembrando que o mesmo aconteceu com Call of Duty: Vanguard, o qual não teve um lançamento físico no país.

Essa prática se entende a outros jogos da editora, como Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, os quais também se limitaram a um lançamento apenas em formato digital.

Infelizmente para os que gostam de colecionar jogos físicos ou simplesmente querem encontrar preços melhores que as versões digitais, esse será mais um ano em que a franquia Call of Duty não terá lançamento físico no Brasil.