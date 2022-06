Call of Duty: Modern Warfare II também será lançado para Xbox One

Junto ao anúncio com o trailer de Call of Duty: Modern Warfare II, a Activision e a Infinity Ward voltaram a falar também do novo battle-royale da franquia, Call of Duty: Warzone 2, sequência do jogo original de 2020.

Anteriormente rumorizado como um título exclusivo de Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC via Battle.net, a Activision confirmou que o battle-royale também será lançado para a antiga geração de consoles, Xbox One e PlayStation 4, bem como o Steam. Quanto a sua data de lançamento, Warzone 2 chegará ainda em 2022.

Com o jogo e Modern Warfare II, a Infinity Ward iniciará os lançamentos de Call of Duty’s baseados no novo motor gráfico IW 9.0, que configurarão o futuro “unido” da franquia. Todos os futuros Call of Duty’s, independente da desenvolvedora que estiver produzindo-o, irá adotar o IW 9.0, facilitando a união entre esses títulos e Warzone 2.

Quanto ao Modern Warfare II, foi revelado que após a Campanha, os jogadores podem se juntar com sua dupla para Specoal Ops evoluído. Este modo cooperativo tático irá aprimorar as habilidades dos jogadores em termos de construção de equipe e servirá de preparo para as horas quase infinitas de jogo disponíveis no Multiplayer.

Call of Duty: Modern Warfare II chegará em 28 de Outubro de 2022 para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Battle.net e Steam. Call of Duty: Warzone 2 chegará no final de 2022 para as mesmas plataformas citadas.