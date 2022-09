Call of Duty no PlayStation vai ficar apenas por mais alguns anos

Desde o começo do ano após a Microsoft anunciar oficialmente que decidiu comprar a gigante Activision Blizzard, muitas dúvidas estão surgindo e uma delas é sem dúvidas sobre a franquia de jogos Call of Duty.

Ontem por meio de um comunicado, o chefe do Xbox, Phil Spencer, confirmou que após a compra da Activision Blizzard ser concluída, o objetivo da Microsoft é adicionar Call of Duty e as outras franquias da empresa no Xbox Game Pass, e também confirmou que Call of Duty ainda será lançado no PlayStation.

Hoje o assunto voltou novamente, com Phil Spencer dizendo que a Microsoft vai manter Call of Duty no PlayStation por mais alguns anos, além do acordo existente.

“Em janeiro, fornecemos um acordo assinado com a Sony para garantir Call of Duty no PlayStation, com paridade de recursos e conteúdo, por pelo menos mais alguns anos além do contrato atual da Sony, uma oferta que vai muito além dos acordos típicos da indústria de jogos”, diz Phil Spencer.”

Phil Spencer não diz exatamente quando o contrato atual vence, mas, segundo alguns relatos, o acordo da franquia pode expirar em 2024. E a empresa quer garantir que isso não será motivo para retirar a franquia dos consoles da Sony.

Além disso, com as palavras de Phil Spencer, levantam muitas dúvidas, onde a principal é: Após terminar esse acordo assinado, então Call of Duty será exclusivo do Xbox, deixando o PlayStation de fora?

De qualquer maneira, só o tempo responderá essa pergunta e nos próximos anos, Call of Duty ainda vai estar presente no PlayStation, resta saber até quando.