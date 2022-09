Call of Duty permanecerá no PlayStation e chegará no Xbox Game Pass

Após suas declarações sobre a possível chegada de Scalebound e Final Fantasy XIV no Xbox Series X|S, durante a TGS 2022, Phil Spencer, reiterou a firme intenção da Microsoft de trazer toda a série Call of Duty para o Xbox Game Pass e garantir um cross-platform futuro. Além disso, ele também falou sobre o desejo de manter Call of Duty no PlayStation.

Durante a recente entrevista concedida aos repórteres do Game Watcher publicada neste sábado, 17 de setembro, o principal executivo da divisão Xbox refletiu sobre o destino que aguarda a série Call of Duty após a aquisição da Activision Blizzard (ainda em análise pelas principais autoridades antitruste internacionais).

Sem entrar em detalhes sobre a situação atual com agências governamentais que estão avaliando os “possíveis riscos de monopólio” decorrentes deste acordo de US$ 70 bilhões, Phil Spencer reitera o que disse no passado afirmando que:

“Nós da Microsoft acreditamos que Call of Duty continuará existindo nos consoles PlayStation. Não é apenas um pensamento, o objetivo da Microsoft não é eliminar Call of Duty do PlayStation.”

Ao reconfirmar a intenção da Microsoft de não excluir a famosa franquia de FPS da Activision das plataformas PlayStation, Phil Spencer discute a futura chegada de Call of Duty gratuitamente no Xbox Game Pass, destacando como:

“O processo de aquisição ainda está em andamento, mas quando tudo estiver concluído, já explicamos que traremos a série Call of Duty para o Game Pass. A aquisição da Activision fará com que Call of Duty seja parte integrante de nosso serviço de assinatura.”

Segundo alguns jornalistas e analistas da indústria, é justamente essa perspectiva (e não o temido risco de monopólio ou exclusividade em CoD) que levou a Sony a manifestar publicamente sua oposição a fusão da Activision Blizzard com o Xbox.

Os mesmos representantes da gigante de tecnologia americana, por outro lado, já retrucaram afirmando que a Sony estaria apenas atrapalhando o crescimento do Xbox Game Pass, prejudicando algo que não afetará a venda ou distribuição de Call of Duty em consoles PlayStation.