Call of Duty: Vanguard não atendeu às expectativas da Activision

Call of Duty: Vanguard foi lançado oficialmente no final do ano passado e infelizmente o jogo não se saiu muito bem como os títulos anteriores da série. Isso se deve a muitos motivos, mas a própria Activision acredita que um desses motivos pode ser o principal.

Já não é de hoje que a Activision trabalha com jogos da franquia Call of Duty com temas de guerras antigas, guerras modernas e até mesmo guerras futuristas. Cada tipo de jogo tem o seu público, e tudo indica que o tema da segunda guerra é o que menos chama atenção dos jogadores.

A Activision confirmou oficialmente no seu último relatório que Call of Duty: Vanguard não correspondeu às expectativas. Além disso, falta inovação nos jogos, pois desde o Call of Duty: Modern Warfare (2019), é praticamente o mesmo jogo, apenas com algumas alterações. Mas de fato o que mais prejudicou Vanguard foi o tema da segunda guerra.

Atualmente existem dois jogos da franquia Call of Duty em desenvolvimento e a Activision já deixou claro que esses jogos serão de alta qualidade, chamando atenção do público novamente. A Activision está ciente dos seus erros e promete agradar os fãs com Call of Duty: Modern Warfare 2, que está em desenvolvimento pela Infinity Ward.

Call of Duty: Modern Warfare 2 está próximo de ser revelado oficialmente para o público, e rumores indicam que pode ser anunciado ainda este mês.