Calor de dia e frio à noite: veja o que as famosas vestem em dias assim?

Algumas coisas precisam ser levadas em conta na hora de produzir um look. O estilo da pessoa, a moda atual, influências e fatores relacionados ao clima dão alguns indicativos do que as pessoas podem ou não vestir. Principalmente o último, já que existem modelos e linhas exclusivas para cada estação do ano, o que pode trazer conforto e elegância.

Contudo, tem dias que parecem ser uma mistura de climas e temperaturas, fazendo muita gente “tirar e colocar casaco”. Mas o que fazer para se preparar para esses tempos? Para a influencer e design de moda, Márcia Lima, nesses dias o uso de uma terceira peça se torna fundamental.

“Importante se produzir com uma calça jeans, uma T-shirt e um blazer. Caso esquente, você tem a T-shirt por baixo; se esfriar, é só colocar o blazer. Você precisa sempre ter um casaco na bolsa e um guarda-chuva. E apostar em tecidos de algodão que se adéquam tanto ao frio quanto ao calor”, explica. Outra opção mais fashion e descolada é usar um cropped com a calça e o blazer, como fez a influencer e ex-BBB, Eslovênia ou uma jaqueta de couro com a calça e a T-shirt, como preferiu a atriz, Maisa.

Veja como as famosas compõem os looks para passar o dia e a noite com as mesmas peças Com oscilações entre a manhã e o período da noite, aí que se faz necessário ter o guarda-roupa preparado para as ocasiões. Assim como ter uma bolsa, que leva itens básicos para qualquer alteração do tempo. “A peça coringa é aquela terceira peça: um casaquinho de tricô, um blazer, camisa jeans ou até mesmo uma jaqueta jeans”, reforça Márcia.

As jaquetas jeans coloridas são excelentes escolhas, assim como os blazers casuais femininos bem leves, com manga longa e a frente aberta. Outra combinação que pega bem para passar o dia e a noite com o mesmo look, é a mescla de uma saia ou calça com camisa mais fina.

“Bom evitar peças muito pesadas no dia, tais como moletom, casacos de pelúcia e botas, pois o clima esquenta de uma hora para outra, e com certeza irá passar calor. E à noite você precisa se prevenir, pois se a temperatura cair é preciso ter um casaco, jaqueta ou blazer para fazer uma sobreposição”, aconselha Márcia Lima.

