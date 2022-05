Câmara aprova homenagem ao atleta Adhemar Ferreira da Silva

Reprodução/Senado Adhemar foi dez vezes campeão brasileiro

A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 3322/21, da deputada Lídice da Mata (PSB-BA), que inscreve o nome do atleta e campeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta segue para votação do Senado.

Adhemar Ferreira da Silva (1927-2001) ganhou duas medalhas de ouro pelo salto triplo nas Olimpíadas de Helsinque (1952) e Melbourne (1956), quando também estabeleceu um recorde mundial. Ele também foi pentacampeão sul-americano e tricampeão pan-americano (1951, 1955 e 1959) e foi dez vezes campeão brasileiro, tendo mais de 40 títulos e troféus internacionais.

A deputada Lídice da Mata afirmou que Adhemar Ferreira da Silva fez por merecer a inscrição de seu nome do Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. “Começou sua carreira no atletismo com 18 anos de idade. Treinava em horário de almoço, no intervalo do trabalho. Disputou a Olimpíada de Roma com problemas pulmonares, descobertos depois”, exaltou.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) afirmou que o atleta representa o Brasil como herói. “É um exemplo de brasileiro dentro e fora das pistas, merecedor desta homenagem. O esporte possui um papel na construção da soberania da nação. Eternizar no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria um brasileiro negro, reconhecido como exemplo da abdicação e dedicação que caracterizam os mártires nacionais”, exaltou.