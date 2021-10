Câmara de vereadores realiza sessão solene para entrega de honrarias

Destaque



Publicado em 6 de out de 2021 e atualizado às 18:43

Quinze pessoas foram homenageadas, durante a sessão solene promovida pela câmara legislativa de Itamaraju nesta terça-feira (05), no feriado municipal.

Além de celebrar os 60 anos de emancipação de Itamaraju, foram promovidas uma série de atividades alusivas a data, envolvendo as diversas classes sociais e políticas do município. A população esteve presente, prestigiado as comemorações e também a solenidade de entrega das honrarias.

Sendo condecorados os cidadãos que se destacaram no desempenho de suas atividades e contribuíram com o desenvolvimento do município. A honraria se deve ao reconhecimento do Poder Legislativo e da comunidade itamarajuense.

Os nomes dos homenageados foram indicados pelos vereadores e aprovados em plenário, por meio de decreto legislativo.

A solenidade marca o encontro entre as famílias e amigos que testemunham o agradecimento e reconhecimento dos homenageados que não são naturais do município, mas que constituíram suas famílias e acreditaram no município, contribuindo com dias melhores.

Entre os agraciados estão Orlandino na Paixão (in memorian), Jorge Hygino, Antonio Charbel, Diego Ramalho, Cristiano Barreto, Carol Aguilar, Fabiano Rodrigues, Manoel Roseno, Onaldo Almeida, Marcos Cunha, Jorge Almeida, Cleilson Iglesias, Neto Carletto, os deputados Adolfo Viana e Tiago Correia.