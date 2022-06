Câmara: líderes se reúnem para discutir política de preço da Petrobras

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúne nesta segunda-feira com líderes dos partidos para discutir a política de preços da Petrobras. A iniciativa é uma reação ao aumento de preços anunciado pela empresa na semana passada.

Entre os assuntos a serem tratados está a proposta de Lira de dobrar a taxação do lucro da empresa.

O presidente Jair Bolsonaro também criticou o aumento dos combustíveis e afirmou que iria propor uma CPI para investigar a Petrobras.

O deputado federal Nereu Crispim, coordenador da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, criticou as posições de Jair Bolsonaro e Arthur Lira. Ele disse que a frente já havia pedido a abertura de CPI e que a taxação sobre o lucro da Petrobras poderia ter sido votada junto com o projeto do limite do ICMS.

Na nota em que anunciou o aumento, na semana passada, a Petrobras afirmou que evita repassar os aumentos imediatamente.

Ainda acrescentou que, neste ano, vai distribuir até julho R$ 32 bilhões de dividendos ao acionista controlador, no caso, o governo federal. Inclusive a Petrobrás começa a pagar nesta segunda a primeira parcela ao governo.

Economia Brasília