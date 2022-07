Uma das maiores youtubers da América Latina também canta! Além da carreira nas redes sociais, Camila Loures também possui suas experiências na música. Com oito faixas bastante consumidas pelos fãs, ela pausou o sonho para se dedicar a outros projetos. Agora, retoma com força a carreira musical em single pra lá de animado e dançante. Desta vez, a cantora se une a Hitmaker em Bandidona. A música já está disponível nas plataformas digitais. Além disso, o clipe também está disponível no canal oficial do Youtube.

Camila já cantou com Henrique & Diego (Miga Loka) e MC WM. A última parceria em Bambolê ultrapassa 11 milhões de plays na principal plataforma de áudio e 27 milhões de views no videoclipe. A influenciadora digital está entusiasmada em retomar um propósito: “Eu gosto demais de cantar e dançar. Fazer disso um projeto profissional é especial demais para mim. Bandidona é a minha cara e do jeitinho que é o meu público: alto astral, pra cima e com energia para remexer!”, compartilha Camila Loures.

A música promete movimentar com direito a coreografia gravada na mansão da Família Loures em Belo Horizonte. Os parceiros da Hitmaker são responsáveis pela criação de algumas das canções mais reproduzidas da história do funk/pop brasileiro. A youtuber esteve por dentro de tudo, especialmente na composição ao lado do irmão Phillipe Loures, André Vieira, Pedro Breder e Wallace Vianna.

Veja um trecho do clipe abaixo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Camila Loures retorna à música com lançamento da faixa Bandidona apareceu primeiro em Metrópoles.