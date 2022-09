Camila Queiroz se revolta com pergunta sobre traição de Klebber Toledo e manda recado: “Toma vergonha”

A atual apresentadora do Casamento as Cegas, Camila Queiroz, ficou revoltada com uma pergunta sobre ter algum tipo de receio em ser traída pelo marido, Klebber Toledo. Foi nesta quarta-feira (07), que um internauta questionou se a atriz tinha medo que Jade Picon ficasse com o seu cônjuge.

+ Klara Castanho processa jornalistas por calúnia, difamação e injúria em caso de estupro

“Não tem medo da Jade roubar o Klebber de você? Confia”, questionou um seguidor em uma caixinha de perguntas do instagram. “Eu fiquei me perguntando aqui se você confundiu o Klebber com o Chay agora na novela“, respondeu a atriz, se referindo ao par romântico que Jade e Chay Suede protagonizaram em “Travessia“. “Mesmo assim, respeita os atores. Toma vergonha na tua cara, respeita a mulher dele também. Que coisa feia fazer isso na internet”, rebateu a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metropolitana FM (@metropolitanafm)

Chay Suede elogia sintonia com Jade Picon nas gravações de “Travessia” No começo de agosto, a influencer Jade Picon e o ator Chay Suede gravaram as primeiras cenas de “Travessia”, nova novela da TV Globo. Chay, que será o par romântico de Jade na nova trama de Glória Perez, elogiou a parceria com a influencer nas gravações.

Após o primeiro dia de gravações, Chay Suede declarou em seus stories que a colaboração entre os dois está sendo muito legal e especial: “Estou gostando muito da parceria. Hoje foi a nossa primeira cena juntos. A primeira cena dela da vida. Muito legal e especial. Desde a preparação a gente se deu bem. Beijos, Jadoca”, ressaltou Chay.

Em seu perfil do Instagram, Jade aproveitou para agradecer a produção da novela e ainda revelou que não vê a hora do público conhecer a sua personagem. “Obrigada a todos os envolvidos, o que eu estou sentindo agora não consigo nem colocar em palavras!”, afirmou.

Chay Suede e Jade Picon como Ari e Chiara, na gravação da primeira cena do casal em #Travessia, nesta quarta-feira (17), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/HI7zSmvrjm

— Chay Daily (@chaydaily) August 18, 2022

Leia mais notícias dos famosos:

+ Marcela Mc Gowan confessa ter ficado com Gizelly Bicalho após o ‘BBB 20’

+ Klara Castanho processa jornalistas por calúnia, difamação e injúria em caso de estupro

+ Isabella Scherer exibe barriga após parto e detalhe impressiona: “Não sei se volta”