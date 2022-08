Camilla Camargo se consolida no streaming, na tevê e no teatro

Camilla Camargo está, atualmente, em diversas produções, como Carinha de Anjo, no SBT; em Intervenção, filme da Netflix; e Travessia, do Amazon Prime Video. Mesmo com a agenda lotada, a atriz, que também é filha do cantor Zezé di Camargo, expandiu os horizontes e tem peças de teatro e ainda um canal no YouTube.

Com sátiras e momentos de sua vida compartilhados na web, a atriz definiu os trabalhos como “outro universo”. “Embora no canal eu faça sátiras de situações cotidianas, podendo atuar, a maior parte dos vídeos é a Camilla sendo Camilla, abordando temas diversos e opiniões pessoais, já nos trabalhos como atriz não, o propósito é exatamente se transformar nos mais diversos personagens”, explicou em entrevista ao Metrópoles.

Camilla também expressou a importância de estar em evidência, atuando em tantas produções e com os mais variados temas. “Acho de extrema importância ter produções disponíveis para o público porque no fim a gente faz o trabalho pra isso, para que conquiste as pessoas, que elas chorem, riam, se divirtam podendo assistir cada uma das produções. Além disso, ter trabalhos bem diferentes ajuda a reforçar a versatilidade que é tão necessária nessa profissão”, esclareceu a atriz.

“Já pro Youtube, não tinha pensado exatamente nisso, mas com certeza a visibilidade de certa forma, nos mais diversos trabalhos, atrai mais gente pra plataforma, embora esse não seja um dos motivos pelos quais eu atuo”, completou.

Teatro Com amplos voos em diversos segmentos da televisão, Camilla revela em qual trabalho se sente mais a vontade. “O teatro foi onde fiz minha base, onde atuei mais tempo, então diria que é onde tenho maior familiaridade até então. Eu adoro as particularidades de cada uma das plataformas. Amo lidar com o ao vivo do teatro, na TV é uma delícia a oportunidade de atingir tantas pessoas de uma só vez, o cinema com a magia da ‘telona’, é o mais fácil de ser eternizado”.

“Cada um tem particularidades especiais e por isso é tão difícil comparar de forma prática, podendo, quero fazer muito todos, revezar”, comentou Camilla.

Com trabalhos em diversos gêneros, Camilla Camargo revela qual o seu tipo de produção preferia. “Acho que a real graça do meu trabalho é poder brincar entre gêneros e personagens distintos. Amo poder fazer de tudo e tenho sido muito abençoada por ter tido personagens tão diferentes entre si ao longo desses mais de 15 anos de carreira. Difícil escolher meu preferido, mas Travessia tem um lugar especial no meu coração”, explicitou.

Já com inúmeros trabalhos na televisão e teatro, Camilla explica qual o seu maior sonho quando o assunto é atuação. “Ser uma atriz plural e fazer não só personagens bem variadas, mas em veículos diferentes, com gêneros diferentes”, completou.

Por fim, a atriz contou que está em outras duas produções e que ainda tem muito mais por vir em 2022. “Neste momento, estou gravando um novo trabalho para streaming mas ainda não posso antecipar detalhes. Em paralelo, estou fazendo o possível para viver nos palcos um papel que sempre sonhei interpretar, uma história conhecida de todos”, explicou a atriz, que ainda acrescenta que não pode dar mais detalhes sobre as produções.

“Narrei no início do ano um audiobook intitulado ABC dos bichos, do autor Diogo Avelino para o aplicativo TikaBooks que é para crianças que estão em processo de alfabetização, e acabo de gravar outro, lançado recentemente, chamado As Princesas Encaracoladas da autora Claudia Kalhoefer”.

