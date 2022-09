Camilla de Lucas chora ao relatar racismo em voo internacional: ‘Não é fácil’

A ex-BBB Camilla de Lucas afirma ter sofrido racismo durante um voo internacional. Nas redes sociais, a influenciadora afirmou que se aconchegava na classe executiva do avião de volta para o Brasil quando foi questionada por funcionários se estava sentada no lugar certo. “Eu falo para vocês que as coisas acontecem e vocês acham que é mentira. Eu estou voltando para casa agora, estou viajando de executivo. O voo está cheio e todos os assentos estão aqui. A mulher só veio perguntar para mim se eu realmente estava sentada aqui”, disse, enquanto outra passageira confirmava o relato da carioca. “A mulher só veio pedir o meu cartão para ver se o meu lugar era esse. Ela não pediu para ver o assento de ninguém, só o meu. É um constrangimento ser a única a precisar comprovar. Dois brasileiros viram e me confortaram, só aí caiu a minha ficha. Não é fácil, galera. Depois que eu sentei, comecei a ficar nervosa, fiquei desnorteada, mas acontece. É um constrangimento acharem que a gente não pode ocupar determinados lugares”, concluiu. Camilla de Lucas voltava de viagem do NYFW (New York Fashion Week) quando o caso ocorreu.