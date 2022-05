Caminhão e moto pegam fogo e causam incêndio na Zona Sul de São Paulo

Um caminhão betoneira e uma moto pegaram fogo de maneira acidental na região da Vila Clementino e o incidente assustou moradores da Zona Sul de São Paulo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram muita fumaça preta e um rastro de fogo no chão no cruzamento da Rua Borges Lagoa com a Rua Leonardo Nunes. Em contato com a equipe de reportagem da Jovem Pan, o Corpo de Bombeiros afirmou ser possível que uma falha no veículo tenha causado o incêndio. A ocorrência, de acordo com a corporação, teve início às 16h32 e que cinco viaturas foram enviadas ao local. As chamas causadas pelo incidente foram controladas e não houve vítimas ou acidentados. A Polícia Militar também foi acionada e prestou auxílio na região.

explosão de um caminhão ao lado da obra pic.twitter.com/qFkx2mZlJC — Ned (@pavelnedvedfan) May 27, 2022