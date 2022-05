Caminho das Árvores: homem é preso com arma de brinquedo próximo a bares e restaurantes

Um suspeito que foi flagrado com uma pistola de brinquedo escondida na cintura foi preso, no final da tarde da última quinta-feira (26), durante a Operação Acauã. O indivíduo circulava pelo bairro de Caminho das Árvores, próximo a bares e restaurantes. Policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Iguatemi) passavam pela Alameda das Espatódias, quando desconfiaram do homem.

Durante abordagem, os militares encontraram a arma falsa escondida na cintura do criminoso, coberta pela camisa que ele usava. O homem e o simulacro de pistola foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

As operações Acauã e Nordeste interromperam os roubos a bares e restaurantes, nos bairro de Itaigara, Pituba e Caminho das Árvores. Na noite da última quarta-feira (25), foram implementados reforço no patrulhamento no Nordeste de Amaralina e em parte da orla marítima. Com bloqueios e abordagens, equipes da Rondesp Atlântico, 40a CIPM, 13a CIPM, 35a CIPM, Petos do CPR-Atlântico, Apolo, Bepe, Coppa e Choque fecharam as entradas e saídas do Complexo do Nordeste de Amaralina.

Os militares também visitaram os bares e restaurantes, trocando contatos com proprietários, gerentes e seguranças privados. “Denúncias anônimas e ações de inteligência indicaram que traficantes que atuam no Nordeste estavam praticando os roubos. Seguiremos fechando o cerco por tempo indeterminado”, garantiu o tenente-coronel Lucas Palma, subcomandante do CPR-Atlântico.

Durante o reforço do patrulhamento, guarnições da 35a CIPM foram informadas sobre o roubo do veículo modelo Voyage, placa RTC 8E14, no bairro de Caminho das Árvores. As guarnições se dividiram no perímetro, bloquearam possíveis rotas de fuga e alcançaram os criminosos, no Loteamento Aquarius. O carro foi cercado e dois assaltantes tentaram fugir correndo. Um deles foi alcançado e preso. O outro comparsa conseguiu escapar. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).