Caminhoneiros começam a receber benefício emergencial na terça-feira

Os caminhoneiros de todo o país vão começar a receber as primeiras parcelas do benefício emergencial na próxima terça-feira, dia 9 de agosto. O pagamento vai ser de duas parcelas, referentes aos meses de julho e agosto, totalizando R$ 2 mil.

Os lotes seguintes vão ser pagos nos dias 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro.

O benefício é destinado aos caminhoneiros com CPF válido, devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até o dia 31 de maio deste ano, na modalidade “ativo”.

Já o benefício emergencial destinado aos taxistas vai ser pago a partir do dia 16 de agosto. Esses profissionais também vão receber pagamentos de R$ 1 mil, assim como os caminhoneiros.

Nesta terça também está previsto o pagamento do auxílio-gás no valor de R$ 110. Esse benefício é pago a cada dois meses, e vai contemplar 5,6 milhões de famílias em todo o país.

Os benefícios emergenciais foram criados para enfrentar a inflação decorrente da alta nos preços do petróleo e dos combustíveis. Todos eles têm validade até o fim do estado de emergência, no dia 31 de dezembro.

