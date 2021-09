Caminhonete desgovernada invade petiscaria

Destaque



Publicado em 19 de set de 2021 e atualizado às 18:11

A polícia militar da 43ª CIPM, recebeu um chamando durante a tarde deste domingo (19) de setembro com informações que um veículo de luxo havia invadido e destruindo um ponto comercial.

Testemunhas disseram que o motorista não apresentava condições de dirigibilidade. Apesar do prejuízo financeiro, ninguém ficou ferido.

Uma caminhonete VW Amarok de cor preta e placa QJU-9A80, licenciada em Teixeira de Freitas desgovernada invadiu uma petiscaria na avenida Brasil no centro de Itamaraju. O veículo avançou um cruzamento e adentrou no estabelecimento.

De acordo com testemunhas, o carro era dirigido por um jovem, que apresentava estado de desorientação. Foi retirado do local do acidente por amigos.

A polícia militar registrou um boletim de ocorrência e orientou na remoção do veículo do local.