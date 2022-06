Camisa do Atlético da Adidas deve chegar às lojas com preço de R$ 299,99

Os torcedores do Atlético estão ansiosos para o lançamento do novo uniforme do clube. A partir de julho, o Galo vestirá a camisa feita pela fornecedora alemã Adidas. Logo após a divulgação dos novos modelos, a venda será iniciada nas lojas do clube.

O Superesportes apurou que a nova camisa do Atlético deve ter preço de R$ 299,99. O valor é padronizado pela Adidas, que pratica o mesmo valor nos uniformes de Flamengo, Internacional e Cruzeiro, por exemplo.

O clube alvinegro, inclusive, já aprovou há um bom tempo os novos uniformes. Os modelos só serão divulgados quando a parceria for iniciada no próximo mês. Até então, o Galo mantém sigilo sobre as camisas.

Inicialmente, serão lançadas as camisas número 1 e 2. Posteriormente, o clube vai lançar mais duas camisas. Os detalhes desses últimos uniformes são guardados pelo Alvinegro.

Camisas da Le Coq

A camisa da histórica temporada 2021 vem sendo utilizada pelo Atlético. O clube optou por não fazer um novo lançamento para 2022, uma vez que o contrato com a fornecedora francesa Le Coq Sportif se encerra ao fim do primeiro semestre.