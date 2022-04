Camisa usada por Maradona contra a Inglaterra na Copa de 1986 será leiloada

A Sotheby’s, tradicional casa de leilões de Londres, anunciou nesta quarta-feira (6) que vai leiloar a camisa que o argentino Diego Maradona vestiu na histórica partida contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, no México.

A peça usada por Maradona ficou mais de 35 anos com o ex-meio-campista inglês Steve Hodge, que trocou camisa com o argentino no final do duelo pelas quartas de final do Mundial.

O ex-jogador do Nottingham Forest e do Aston Villa resolveu doar anos mais tarde a camisa da Seleção da Argentina ao Museu Nacional do Futebol em Manchester, na Inglaterra, para ficar em exibição.

A Sotheby’s fixou o preço inicial do uniforme em 4 milhões de libras (cerca de R$ 24,5 milhões) e ele tem chance de se tornar a camisa esportiva mais valiosa da história da casa de leilões.

O recorde atual foi estabelecido em 2019, quando uma camisa usada pelo norte-americano Babe Ruth, uma das maiores lendas do beisebol, no final da década de 1920, foi arrematada por US$ 5,6 milhões.

“Pode haver muita demanda no mercado para esta camisa. Ela poderá ir a um museu, a um clube, um colecionador ou, talvez, a alguém que queira o melhor do melhor”, disse o chefe da Sotheby’s, Brahm Wachter. A mão de Deus

Em uma das partidas mais marcantes da história das Copas do Mundo, Maradona ajudou a Argentina a eliminar a Inglaterra nas quartas de final do torneio ao marcar um gol de mão e outro depois de driblar meio time adversário. O lendário lance ficou eternizado, pelo craque, como “a mão de Deus”.