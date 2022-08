Campanha de Bolsonaro vê Simone Tebet como a “Marina Silva” de 2022

Estrategistas da campanha do presidente Jair Bolsonaro avaliam que a senadora Simone Tebet (MDB) será “a Marina Silva” (Rede) das eleições ao Palácio do Planalto de 2022.

A percepção se consolidou entre bolsonaristas após a senadora assumir a linha de frente dos ataques a Bolsonaro no debate da TV Bandeirantes, nesse domingo (28/8).

Tebet foi mais combativa com o atual presidente da República até mesmo que Ciro Gomes (PDT) e que o ex-presidente Lula (PT), que evitou o confronto direto com Bolsonaro.

Na eleição de 2018, quando foi candidata a presidente, Marina teve um duro embate com Bolsonaro em um dos debates, ao confrontá-lo sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres.

“Acordo com Lula” A postura de Tebet no debate surpreendeu alguns integrantes da campanha de Bolsonaro. Até então, a expectativa era de que os ataques ao presidente partiriam principalmente de Lula e Ciro.

Aliados de Bolsonaro avaliam que a senadora teve o segundo melhor desempenho, atrás apenas do atual presidente da República. “Ela não tinha nada a perder, por isso se arriscou”, avalia um estrategista.

Nos bastidores, alguns bolsonaristas passaram a alimentar a tese de que Tebet teria feito um “acordo” com Lula para atacar Bolsonaro no debate, já de olho numa possível aliança no segundo turno das eleições.

Aliados da senadora negam qualquer acordo com o petista. Lembram que ela também fez ataques a Lula, embora em menor quantidade, e que ela foi “movida pelo momento”, ao focar em Bolsonaro.

