Campanha de vacinação antirrábica em Salvador é prorrogada até dia 30

A campanha de vacinação antirrábica em Salvador foi prorrogada até o dia 30. Com 168 mil cães e gatos já vacinados, a meta da estratégia é chegar a 190 mil. O ‘Dia D’, realizado nesse sábado (17), contemplou cerca de mil animais.

Segundo a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Isolina Miguez, a prorrogação foi feita, justamente, para garantir que a meta seja alcançada. “A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade”, explicou. “Nos últimos anos, Salvador registrou casos confirmados de raiva em morcegos. Com isso, os cães e gatos de estimação ficam vulneráveis ao contato.”

A vacina está disponível em cem postos de saúde. Além disso, duplas volantes de agentes de endemia percorrem as ruas da capital baiana de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 8h a 14h.

A lista completa dos locais pode ser encontrada no site saude.salvador.ba.gov.br. A população tem ainda, à disposição, o canal Fala Salvador, pelo número 156, e o telefone (71) 3611-7331, do CCZ.

Devem ser vacinados pets a partir de três meses, menos aqueles que estiverem doentes. O último caso de raiva humana na capital foi registrado em 2004.