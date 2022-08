Campanha de vacinação antirrábica: pets são vacinados de graça e sem sair de casa

Mãe de quatro gatos e um cachorro, a técnica de enfermagem Andréia Santos não pensou duas vezes quando viu dois agentes da equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) passando pela sua rua, no bairro do Lobato. Sabendo que precisava vacinar os ‘filhos de quatro patas’ contra a raiva, ela abordou os funcionários, comunicou sobre a necessidade dos bichinhos e foi acompanhada até em casa pelos agentes.

Ao chegar no local, quase todos os animais receberam a vacina antirrábica. Com cerca de sete meses, o gatinho Nino se escondeu de Andréia e evitou, ao menos por ontem, a vacinação, isto porque, até o dia 17 de setembro, a Prefeitura de Salvador estará aplicando o imunizante nos cães e gatos da capital, em postos fixos e de forma itinerante.

“Não tive trabalho nenhum, graças a Deus. Já estava imaginando ter que sair com todos esses gatos e o meu cachorro. [A vacina] é boa para gente e para os animais, para evitar a disseminação da raiva, e quem ama castra, quem ama vacina. Quem ama cuida”, celebra a técnica de enfermagem.

A ação, que começou esta semana, está disponível em 100 postos de saúde e pontos itinerantes espalhados pela capital baiana. Além disso, equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também estão percorrendo vários bairros da cidade, de forma volante, e oferecendo a aplicação da vacina para os animais com idade a partir dos 3 meses e que estejam em boas condições de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa campanha faz parte da estratégia anual e tem como objetivo facilitar o acesso de todos os tutores às doses, garantindo que os pets estejam protegidos da raiva, uma doença que, como explica a médica veterinária Verônica Sá, pode ser adquirida por humanos e tem os bichinhos como os principais transmissores no meio urbano, por isso a importância da vacinação.

“A raiva é uma doença considerada 100% letal, então a ação pública, diante da grande quantidade de animais errantes, sem donos, ou animais semi domiciliados, é indispensável. Eles são os vetores do vírus e estão em contato direto com a gente, mesmo os animais sem dono, que vivem na rua. Aqueles que têm casa, mas passam a maior parte do tempo na rua e só voltam no final do dia também podem transmitir, por isso é importante que haja uma ação pública, para que mantenha, tanto os animais como as pessoas protegidas”, explica a veterinária.

Morador do bairro da Liberdade, o agente de segurança Marcelo Abreu, 34 anos, ficou sabendo da ação por amigos, aprovou e aproveitou para vacinar os pinchers Oliver e Felicity, de 5 anos. Descritos como ‘aprontadores’ e cheios de alegria pelo ‘pai de pet’, os bichinhos chegaram na família ainda filhotes, quando a primeira tutora, prima de Marcelo, não pôde mais cuidar e se tornaram os xodós da casa.

Marcelo vacinou Oliver e Felicity, de 5 anos, durante campanha de vacinação antirrábica (foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

“Sempre vacino eles quando têm essas campanhas de vacinação e é muito importante. Eles são muito importantes para mim e para minha família. Os animaizinhos sempre nos trazem alegria”, diz o agente de segurança.

Para os tutores de animais que curtem sentir o vento no focinho da janela do carro, poderão aproveitar para passar no drive-thru durante o passeio. A aplicação das doses nesta modalidade começará no dia 20 de agosto, no estacionamento da UniFTC Paralela e no Estacionamento I do Shopping da Bahia, mas apenas aos finais de semana (sábado e domingo).

A lista completa dos locais de vacinação pode ser consultada no site www.saude.salvador.ba.gov.br e nas redes sociais oficiais da prefeitura; por meio do canal Fala Salvador, no número 156; ou pelo CCZ, no telefone (71) 3611-7331, onde será possível também tirar dúvidas. A expectativa é que cerca de 190 mil animais sejam contemplados.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo