Campanha de vacinação contra gripe é aberta para público em geral na Bahia

Publicado em 5 de jul de 2021 e atualizado às 22:55

Foto: Bruno Concha/Secom Salvador

A campanha de vacinação contra a gripe está disponível para todas as pessoas com idade a partir dos seis meses, em toda a Bahia. A decisão foi anunciada pela Secretaria de Saúde da Bahia na tarde desta segunda-feira (5).

Segundo a Sesab, a medida foi adotada após as coberturas vacinais nacionais, estaduais e municipais não registrarem alta adesão, favorecendo o aparecimento da doença e suas complicações, em especial nos grupos de maior risco.

Na Bahia, os dados indicam que até esta segunda-feira (5), foram vacinadas 2.033.808 pessoas, representando 38,6% do total de 5.128.509, população-alvo da campanha.

Diante deste cenário e da existência de vacinas nos estoques municipais, estaduais e federal, o Ministério da Saúde recomendou que seja mantido e ampliado o esforço junto aos municípios para que sejam idealizadas estratégias que melhorem o desempenho da vacinação.

A Sesab informou que a data da vacinação para todas as faixas etárias e os locais de vacinação são definidas pelas prefeituras, e também lembrou que é necessário haver um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas contra influenza e a vacina contra a Covid-19.

O órgão de saúde informa que as pessoas que ainda não foram imunizadas contra o coronavírus ou que receberam apenas a primeira dose devem priorizar essa data e, posteriormente, buscar um posto para se vacinar contra gripe.

Para Vânia Rebouças, coordenadora do Programa de Imunização da Sesab, a campanha de vacinação contra influenza é uma importante medida também no combate à pandemia de coronavírus.

“A vacinação contra a influenza previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e consequente sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19”, explicou.

Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais.

A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém contaminadas por secreções respiratórias podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz.

