Campanha em prol das OSID tem fralda infantil com 60% de desconto

Uma campanha organizada pela Proxy Media está comercializando fraldas descartáveis e produtos infantis com descontos de até 60% na Black Fralda. Parte da renda obtida com as vendas será direcionada para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Na ação há marcas como BabySec, Huggies, MAM Baby, Pom Pom e Turma da Mônica Baby. Esta é a 13ª edição da campanha e acontece até domingo (17), com venda exclusiva pelo site www.blackfralda.com.br.

Para participar da liquidação, os interessados devem realizar o cadastro no site. Há frete grátis disponível para a primeira compra. Quem comprar os produtos ainda poderá concorrer a três sorteios de R$ 2 mil.