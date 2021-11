Campanha “Quem Doa Sangue, Doa Vida” do Hemoba celebra mês do doador

Destaque



Publicado em 6 de nov de 2021 e atualizado às 23:10

Com programação especial e presenteando os doadores neste mês com uma camisa, o Hemocentro de Teixeira de Freitas (Hemoba) desenvolve a Campanha “Quem Doa Sangue, Doa Vida” neste mês de novembro, mês que conta com o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no dia 25 de Novembro.

O Chefe da divisão do banco de sangue Zilton Pereira convida a população para participar desta campanha: “A doação de sangue é fundamental para os serviços de saúde, esta é uma muito importante e urgente, por isso convidamos a todos que possam se unir nessa causa”.

Para fazer a doação, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos incompletos e estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg, estar sem sintomas virais, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Faça seu agendamento com o Hemoba: (73) 99973-4108