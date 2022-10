Campanhas de Lula e Bolsonaro tentam sanar pontas soltas na reta final

O tempo curto que resta de campanha no segundo turno e a disputa acirrada por votos colocaram as equipes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) em alerta. A ordem é evitar erros que agora podem ser fatais para as candidaturas.

Lula, em tese, tem o caminho menos espinhoso até as urnas, pois ficou na frente no 1º turno, com 48,43% dos votos, contra 43,20% de Bolsonaro – o que significou uma vantagem de mais de seis milhões de votos. Ao petista, basta conseguir manter uma escrita que vem desde a redemocratização do país, em 1985: quem vai ao 2º turno na frente, ganha.

Bolsonaro e seus aliados, porém, conquistaram o direito de sonhar com a virada inédita. Além de terem escapado do fantasma de uma derrota já em 1º turno, os bolsonaristas viram seu candidato encurtar a distância nas pesquisas de forma consistente e ainda comemoraram um desempenho no 1º turno bem maior ao que vinha sendo previsto pelos levantamentos – que foram alvos de investigações, suspensas pelo ministro Alexandre de Moraes (TSE).

O resultado do 1º turno deixou um gosto meio amargo na boca dos apoiadores dos dois candidatos, apesar de eles terem passado para a rodada final. Como os lulistas, os bolsonaristas também acreditavam na possibilidade de uma vitória já na primeira rodada, principalmente pela grande presença de militantes nos eventos de campanha, o que eles chamaram de “Datapovo“. Quando o resultado das urnas foi aferido, os dois lados viram que o adversário é competitivo e a confiança na vitória passou a conviver com o temor da derrota.

Essa mistura de sentimentos eleva a ansiedade das militâncias à medida que o dia 30 de outubro se aproxima. As campanhas têm se concentrado nas últimas semanas em estratégias para amenizar os pontos fracos de cada candidato, além de ir atrás dos poucos votos ainda em disputa numa eleição marcada pela polarização e divisão dos brasileiros em dois lados que se vendem como antagônicos.

As pontas soltas em cada campanha Além de fazer campanha propositiva e tentar amplificar suas qualidades, Bolsonaro e Lula precisam lidar com pontas soltas, que podem prejudicá-los e elevar as rejeições. Alguns desses pontos fracos são exclusivos de cada candidato, outros são compartilhados pelos dois.

Um exemplo do segundo caso é a capacidade de lidar com notícias falsas e desinformação produzidas pelo outro lado.

Numa rotina que se intensificou após o 1º turno, os candidatos estão tendo que lidar com acusações de associação com tudo o que algum grupo de eleitores pode vir a achar negativo: satanismo, comunismo, abortismo e corrupção, entre outros temas. Os ataques, que pouco dependem de qualquer vestígio de verdade, circulam sobretudo nas redes sociais.

E o domínio que os bolsonaristas tinham no ambiente virtual acabou fortemente abalado pelos esforços petistas, que contam com a atuação fundamental do deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG), que já admitiu não ter medo ou vergonha de usar o que chama de “armas do adversário”.

Na guerra suja nas redes, as duas campanhas estão sendo obrigadas a ficar na defensiva, gastando tempo, energia e dinheiro para rebater as acusações do outro lado, sempre com medo de que algo negativo para seus candidatos comece a viralizar.

A transformação da religião em um dos principais temas desta corrida eleitoral também é uma preocupação das duas campanhas no momento. Em princípio, conseguir levar o debate para o campo da religião e dos costumes foi uma importante vitória de Bolsonaro, afinal são temas em que os petistas (que preferiam um debate focado na economia) têm pouca desenvoltura.

Nos últimos dias, porém, neste momento crítico da campanha, o candidato à reeleição colheu reveses em seus esforços para agradar o eleitor religioso. Após uma visita à procissão do Círio de Nazaré, em Belém, na qual teve de lidar com um comunicado da igreja dizendo não ter convidado políticos, Bolsonaro sofreu mais desgastes ao ir a Aparecida no último dia 12. O presidente sequer falou no local, mas viralizaram imagens de apoiadores seus arrumando confusão com fiéis e jornalistas. Além disso, um padre da Arquidiocese de Aparecida disse, após Bolsonaro ir embora, que aquele não era um dia para pedir votos.

Os tropeços de Bolsonaro entre os cristãos, porém, não significam que Lula tenha condições de ganhar terreno entre um eleitorado que segue apoiando fortemente seu adversário. As dificuldades petistas nesse campo são exemplificadas pela longa disputa interna para a produção e divulgação de uma carta de Lula aos evangélicos.

Enquanto os petistas se preocupam com o voto cristão, os bolsonaristas quebram a cabeça para tentar conquistar o voto feminino, afinal as mulheres são a maioria do eleitorado e votam, majoritariamente, em Lula. Para lidar com isso, a campanha de Bolsonaro já tentou ampliar a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, nos atos e programas e pediu ajuda também a aliadas como Damares Alves e Bia Kicis, mulheres bolsonaristas que conquistaram grande votação para o Legislativo.

Medo da sangria de votos Apesar da aparente estabilidade na maioria das pesquisas, as campanhas lidam também com migrações de votos a nível regional que podem ser intensas. Bolsonaro, por exemplo, conquistou apoios graúdos nos estados do Sudeste após o 1º turno, como o abraço empolgado do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). As adesões a Bolsonaro fazem os petistas temerem que o candidato à reeleição ganhe muito terreno nos estados que reúnem o maior número de eleitores, tanto que os gastos de Lula com propaganda direcionada têm sido focados sobretudo no Sudeste.

Já Bolsonaro anuncia mais nos estados do Nordeste, onde Lula já ganhou com grande vantagem no 1º turno e onde vem ampliando a vantagem, segundo as pesquisas, desde que Bolsonaro pisou na bola ao relacionar a alta votação no petista ao analfabetismo na região.

A disputa por votos nessas duas regiões, Sudeste e Nordeste, é tão intensa que os dois candidatos passaram a semana inteira realizando agendas só nessas porções do país, “esquecendo” Sul e Centro-Oeste, onde Bolsonaro tem vantagem, e Norte, onde Lula vai melhor.

Foco total no debate da Band O medo de errar nas duas campanhas será levado ao nível máximo neste domingo (16/10), dia do primeiro debate só entre Lula e Bolsonaro, que será transmitido a partir das 20h pela TV Band, organizadora do evento junto com TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo.

