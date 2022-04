Campeão da ‘Fazenda’, Rico Melquiades diz que ‘BBB 22’ ‘flopou’ e critica: ‘Não agarram as oportunidades’

Nesta quarta-feira, 6, o programa Pânico recebeu o influenciador digital Rico Melquiades. Campeão de “A Fazenda 13”, ele criticou o BBB 22. “O pessoal assiste a reality na intenção de ver jogo, de ver confusão. O reality é um jogo, para se ganhar tem que jogar e se posicionar. O pessoal nessa edição estava se podando muito, acho que deu essa ‘flopada’ por conta disso”, opinou. “Não querem ver o pessoal cantando, se for, vai para o ‘The Voice’. Se for para a gente ver negócio de igreja, tem o ‘Canção Nova’. Você entra num programa desse, que é uma puta oportunidade, e não faz por** nenhuma? Tem muita gente que fica três dias falado e depois desaparece. Não agarram as oportunidades.”

Mesmo que o cancelamento seja um medo comum entre participantes de reality show, Melquiades afirmou que entrou em A Fazenda 13 sem medo, pois já havia sido cancelado durante sua participação no programa “De Férias Com o Ex”. “Recebi o convite e fui para A Fazenda, pensei também que estava super cancelado lá, mas fui e o pessoal gostou de mim. Eu fui sem medo de nada, meti o louco lá e deu certo. Não tenho esse filtro”, disse. O influenciador contou os motivos pelos quais o público o criticou durante o reality show da MTV. “Meu ex entrou com 3 dias e eu era muito possessivo, eu sou bem desequilibrado. Eu tinha muito ciúmes, ele pegava todo mundo da casa, menos eu. Eu quebrava tudo, quebrava prato, quebrava tudo que via pela frente. O pessoal me odiou. Ele falava que não me queria e eu não aceitava. O pessoal aqui fora não gostou.”

Para Rico, sua participação se tornou diferencial em “A Fazenda 13” quando tomou para si o papel de vilão que movimentava o jogo. “Eu estava de boa, sendo que as pessoas que estavam na minha edição foram querendo limpar a imagem, com medo do cancelamento. Eu ficava transtornada e dizia: ‘Isso não está legal’. Eu meti o louco. A Erika Schneider era minha amiga e foi eliminada, o pessoal começou a debochar da minha cara”, disse, citando Tati Quebra Barraco. “Eu não era um mocinho, eu era um vilão que o pessoal gostava também. Eu brigava com todo mundo, comigo não tinha essa”, avaliou. Para ele, o público de reality shows reconhece o que é verdade e o que é mentira na postura dos confinados. “Reality show, as pessoas assistem, elas percebem quando você está se fazendo de coitadinho, quando você quer se excluir. Na minha edição também existiu a tecla do querer se excluir para ser a sozinha e o público comprar isso. O público é muito esperto para a realidade”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Rico Melquiades: