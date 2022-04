Campeonato Alemão: Stuttgart é perde para Hertha Berlin e amplia série ruim

O Stuttgart não vive bom momento no Campeonato Alemão. Fora de casa, perdeu para o Hertha Berlin neste domingo, pela 31ª rodada do torneio. Davie Selke e Ishak Belfodil foram os autores do 2 a 0.

Lutando para sobreviver na Primeira Divisão, a equipe não vem de bons resultados nos últimos jogos. Com mais essa derrota, já são quatro partidas sem vencer.

A situação do Hertha também não é aquela que todos querem, mas firmou sua 15ª posição na rodada, com 32 somados, e dormirá fora da zona de rebaixamento.

Os próximos compromissos de ambos os elencos são apenas no próximo fim de semana. No sábado, o Hertha Berlin visita o Arminia às 10h30 (de Brasília). No mesmo horário, o Stuttgart recebe o Wolfsburg.





Augsburg vence Bochum

Em uma partida confortável para o Augsburg fora de casa, o time superou o Bochum por 2 a 0, com gols de Michael Gregoritsch e Andre Hahn.

Em situações praticamente iguais no Alemão, o Augsburg ocupa a 14ª posição, com 35 pontos. Já o Bochum se encontra acima, como 15º colocado, com 36 somados.