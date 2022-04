Campeonato Espanhol: Barcelona derrota o Sevilla e assume vice-liderança

Neste domingo, o Barcelona ganhou do Sevilla, em casa, por 1 a 0, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. A joia Pedri marcou um golaço no Camp Nou para garantir o resultado.

Com o triunfo, o Barça soma 57 pontos e dorme na vice-liderança de La Liga. O Sevilla, que tem a mesma pontuação, fica atrás no critério de desempate (confronto direto) e vem logo abaixo na tabela: ocupa a 3ª posição. O Real Madrid, primeiro colocado, possui 69 pontos.

O Barcelona retorna aos gramados na quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Eintracht Frankfurt pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. O Sevilla, por sua vez, recebe o Granada, na sexta-feira, no mesmo horário, pelo torneio nacional.

O JOGO

O Barcelona, sob o comando de Xavi Hernández, foi superior no primeiro tempo e atacou o Sevilla de Julen Lopetegui, sobretudo pelas laterais. Ousmane Dembélé, pela direita, foi a principal válvula de escape, junto a Daniel Alves. Apesar das chances criadas, porém, os mandantes falharam nas finalizações e foram para o vestiário com o placar inalterado.

O time da casa seguiu melhor na etapa complementar, se impôs e continuou pressionando o adversário, mas não obteve sucesso. O Sevilla, no entanto, também cresceu no duelo e construiu oportunidades, especialmente com a utilização de rápidos contra-ataques.

A pressão do Barcelona teve efeito: aos 27 minutos, Pedri recebeu cruzamento rasteiro de Dembélé, dominou e cortou para a direita, deixando dois marcadores no chão. Da entrada da área, o meio-campista de 19 anos bateu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro, anotando um golaço e sacramentando a sexta vitória consecutiva do Barça no campeonato nacional.

Confira os outros resultados de La Liga deste domingo:

Athletic Bilbao 2 x 1 Elche

Real Betis 4 x 1 Osasuna

Granada 2 x 2 Rayo Vallecano

Valencia 0 x 0 Cádiz