Campeonato Espanhol: Real Sociedad vence Espanyol com gol no último lance

A Real Sociedad derrotou o Espanyol pelo placar mínimo, nesta segunda-feira, no Estádio Anoeta, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória veio no último lance da partida. Aleix Vidal cometeu falta dentro da área e, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti. Alexander Isak cobrou e converteu.

O resultado mantém as esperanças da Real Sociedad em conquistar vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time ocupa a sexta posição, com 51 pontos, seis a menos que o Sevilla, quarto colocado, que perdeu para o Barcelona nesta rodada. Por outro lado, o Espanyol fica em 12º lugar, com 36 pontos.

O próximo compromisso da Real Sociedad será contra o Elche, fora de casa, no próximo domingo. Na mesma data, o Espanyol recebe o Celta de Vigo.