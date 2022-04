Campeonato Inglês: Arsenal perde e deixa escapar chance de entrar no G4

No fechamento da 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Crystal Palace e perdeu por 3 a 0, nesta segunda-feira. Os gols da partida foram marcados por Mateta, Ayew e Zaha.

Com a derrota, o Arsenal desperdiçou a chance de entrar no G4 e estacionou na quinta colocação, com 54 pontos. O Tottenham tem a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Crystal Palace, por sua vez, atingiu os 37 pontos e subiu para a nona posição do Campeonato Inglês.

Ambas as equipes continuam focadas no Campeonato Inglês e terão a semana para trabalhar. O Arsenal recebe o Brighton, no sábado, às 11 horas (de Brasília). Já o Crystal Palace encara o Leicester, no próximo domingo, às 10 horas, no King Power Stadium.

O JOGO



Com o apoio de sua torcida, o Palace começou com um ritmo forte e abriu boa vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 16 minutos, o atacante Mateta aproveitou o levantamento na área e tocou de cabeça para abrir o marcador. Aos 23, Ayew recebeu ótimo lançamento do zagueiro Andersen, invadiu a área e bateu com tranquilidade no canto direito para ampliar.

Na segunda etapa, Mikel Arteta sacou o lateral Nuno Tavares e colocou o brasileiro Gabriel Martinelli, buscando aumentar o poder de fogo da equipe. Porém, o Arsenal não conseguiu furar a defesa adversária e acabou sofrendo o terceiro, aos 29 minutos, com Zaha, de pênalti. Gol que decretou a vitória dos mandantes.