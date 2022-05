Campeonato Inglês: Manchester United vence o Brentford na despedida em casa

O Manchester United recebeu o Brentford nesta segunda-feira e venceu por 3 a 0, no último jogo diante da torcida na temporada, pelo Campeonato Inglês. Apesar do triunfo, a equipe não possui mais chances de se classificar à Liga dos Campeões e busca confirmar uma vaga na Liga Europa, figurando na sexta posição, com 58 pontos.

Em um bom jogo do time de Ralf Rangnick, os mandantes venceram sem grandes dificuldades, com gol de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, de pênalti, e Varane. Além disso, o jogo marcou a despedida do veterano Juan Mata, que deixará o clube ao final da temporada.

O próximo e penúltimo compromisso do United na temporada é contra o Brighton. O jogo acontece no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), no Falmer Stadium.

O JOGO

Os donos da casa fizeram um bom primeiro tempo e abriram o placar logo aos 9 minutos. O jovem Elanga recebeu na linha de fundo e cruzou com perfeição para Bruno Fernandes, que apenas completou para o gol, sendo o seu 50º com a camisa do clube inglês.

Os visitantes assustaram aos 22 minutos, quando Eriksen lançou Tooney dentro da área, mas o atacante testou por cima. Dez minutos depois, foi a vez de Juan Mata tabelar com Cristiano Ronaldo e chutar com perigo.

Na reta final, Cristiano ficou cara a cara com o goleiro e chegou a ampliar para o United, mas o tento foi anulado pelo VAR, por conta de um impedimento.

No início da segunda etapa, Eriksen voltou a causar problemas à defesa dos mandantes. O meia cobrou falta com força e obrigou De Gea a fazer boa defesa.

Em seguida, o United ampliou em cobrança de pênalti. Cristiano avançou pela direita, invadiu a área, mas foi derrubado por Henry. O astro bateu firme, sem chances para o goleiro.

Após cruzamento em escanteio, aos 26, o zagueiro Varane completou de voleio e viu a bola desviar na defesa antes de balanças as redes, anotando o terceiro e colocando números finais à partida.