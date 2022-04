Campeonato Italiano: Milan empata com Bologna, mas volta à ponta isolada

Nesta segunda-feira, Milan e Bologna se enfrentaram pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. No San Siro, ambas as equipes tiveram boas oportunidades de gol, mas o placar não saiu do 0 a 0.

Com o resultado, o time de Stefano Pioli retoma a liderança isolada da tabela, com 67 pontos, um a mais que o Napoli. Já o Bologna fica na 12ª posição, com 34.

Na próxima rodada, o Milan visita o Torino, no domingo, às 15h45 (de Brasília). O Bologna, por sua vez, recebe a Sampdoria, na segunda-feira (11/04), no mesmo horário.

O JOGO

No primeiro tempo, a equipe visitante chegou com perigo aos 14 minutos. Mattias Svanberg tentou o chute da entrada da área e parou em grande defesa de Mike Maignan.

Pouco depois, aos 16, Rafael Leão desperdiçou a primeira oportunidade dos donos da casa. O atacante ficou com a sobra dentro da área, mas acabou chutando por cima da meta.

Aos 23 e 25, o Bologna teve mais chances de abrir o placar. Primeiro, Michel Aebischer recebeu dentro da área, finalizou e parou na defesa de Maignan. Depois, Musa Barrow arriscou de longe, mas novamente foi impedido pelo goleiro rossonero.

Nos acréscimos, o Milan teve clara oportunidade de marcar o gol. Giroud recebeu cruzamento na área, subiu mais altos que a defesa, mas sua tentativa foi bloqueada pelo goleiro Lukasz Skorupski.

Na segunda etapa, os locais chegaram perto do gol mais um uma vez com Rafael Leão. O português chutou de média distância e obrigou grande defesa de Skorupski.

O Milan seguiu criando chances, com Rebic, Rafael Leão, Bennacer e Tomori. Porém, as oportunidades foram todas desperdiçadas e placar terminou zerado.

OUTRO JOGO

Verona 1 x 0 Genoa