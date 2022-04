Campeonato Português: Benfica cai para Braga e perde longa invencibilidade

O próximo compromisso do Benfica será pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Na terça-feira, a equipe recebe em Lisboa o Liverpool, pela partida de ida da etapa. A bola rola às 16h (de Brasília). Enquanto isso, pela Liga Europa, o Braga terá pela frente, também em casa, o Rangers, da Escócia, pela partida de ida das quartas de final. Após nove partidas, a invencibilidade do Benfica na temporada finalmente caiu. Na tarde desta sexta-feira, a equipe visitou o Braga, pela 28ª rodada do Campeonato Português, e foi derrotada por 3 a 2.

Os donos da casa abriram o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Iuri Medeiros marcando o único gol da etapa. As redes só voltaram a balançar no segundo tempo, aos 14, com André Horta ampliando para o Braga.

Após o segundo gol, o Benfica acordou e chegou a buscar o empate. Darwin Nuñez, de pênalti, descontou aos 29 e João Mário, aos 32, deixou tudo igual. Porém, pouco depois, os encarnados levaram um balde de água fria. Aos 34, Vítor Manuel marcou o terceiro do Braga e confirmou a derrota benfiquista.

Mesmo com o resultado, o Benfica segue bem à frente de seu adversário na tabela. No momento, a equipe tem 61 pontos somados, no terceiro posto. Enquanto o Braga, em quarto, conta 52.