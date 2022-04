Campeonato Português: Porto vence o Santa Clara e mantém vantagem na ponta

Nesta segunda-feira, Porto e Santa Clara se enfrentaram pela 28ª rodada do Campeonato Português. No Estádio do Dragão, o time de Sérgio Conceição venceu por 3 a 0, com dois gols de Fabio Vieira e um de Zaidu.

Com o resultado, o Porto mantém a vantagem de seis pontos para o Sporting na liderança da tabela, com 76 pontos. Já o Santa Clara fica na décima posição, com 31.

Na próxima rodada, o Porto visita o Vitória de Guimarães, no domingo, às 14 horas (de Brasília). O Santa Clara, por sua vez, recebe o Estoril, no mesmo dia, às 11h30 (de Brasília).

O JOGO

No primeiro tempo, os donos da casa chegaram com perigo aos 13 minutos. Fabio Vieira chutou da ponta da área e a bola passou raspando a trave.

Aos 26, Pepê perdeu uma grande chance. O brasileiro ficou de frente para o gol, mas acabou chutando muito fraco, facilitando defesa de Marco Rocha.

Aos 39, o Porto abriu o placar. Fabio Vieira recebeu assistência de Vitinha dentro da área e mandou para o fundo das redes.

Um minuto depois de Pepê acertar a trave, o time da casa ampliou. Novamente Fabio Vieira, que desta vez pegou e rebote e marcou o segundo da equipe de Sérgio Conceição.

No segundo tempo, o Porto esteve perto aumentar o placar. Vitinha chutou uma bola no travessão e Pepe teve um gol anulado.

Até que, aos 39, os donos da casa chegaram ao terceiro gol. Zaidu pegou rebote dentro da área e mandou para o fundo das redes.