Campeonato Ucraniano volta em meio a guerra

Cercada de medidas de segurança e em meio a uma guerra que se arrasta há seis meses, a principal divisão do futebol da Ucrânia, que estava suspensa desde 24 de fevereiro, voltou a ser disputada nesta terça-feira (23/8).

O jogo que abriu a temporada 2022/23 da Premier League da Ucrânia (UPL) foi entre Shakhtar Donetsk e Metalist, em Kiev, e acabou empatado em 0 a 0. O último jogo válido pela liga havia sido disputado em dezembro passado.

A volta da primeira divisão ucraniana acontece recheada de medidas de proteção. Com a presença de militares, os jogos serão disputados com portões fechados ao público e existem abrigos antiaéreos nas proximidades dos campos para todos se protegerem em caso de ataques.

Temporada 2022/23

A temporada anterior da liga ucraniana foi interrompida em fevereiro, pouco tempo depois do início da invasão da Rússia. O Shakhtar Donetsk, que na época era treinado pelo italiano Roberto De Zerbi, estava na liderança, mas o título não foi concedido. Ao mesmo tempo, a equipe viu o técnico e vários jogadores estrangeiros irem embora.

No primeiro duelo do campeonato, o Shakhtar Donetsk entrou em campo com o brasileiro Lucas Taylor e o croata Neven Durasek como titulares. O Metalist, por sua vez, tinha o também brasileiro Wendel disponível no banco de reservas.

“Os russos fazem guerra contra nós, já a gente joga futebol. Precisamos do esporte e fazemos isso pelos torcedores, mas também por nossos soldados nas frentes de batalha”, disse o presidente da liga de futebol da Ucrânia, Andriy Pavelko.

Já que os duelos serão realizados com portões fechados, os torcedores podem assistir aos confrontos graças a uma transmissão gratuita no YouTube. As partidas entre Chornomorets vs Veres Rivne, Zorya Luhansk vs Vorskla Poltava e Kolos Kovalivka vs Kryvbas vão concluir a jornada desta terça.