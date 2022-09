Campo de futebol é requalificado e entregue em Castelo Branco

A Arena Beira foi requalificada e entregue, na manhã deste domingo (25), em Castelo Branco com as presenças do prefeito Bruno Reis e demais autoridades municipais. O local servirá para os tradicionais babas da comunidade da Rua D e arredores.

O local, requalificado pela prefeitura, recebeu novo sistema de drenagem e esgotamento sanitário, nivelamento do piso, alambrados, muretas, grama sintética e iluminação em LED, dentre outros itens. O investimento foi de R$1,3 mi.

“A realidade da Prefeitura de Salvador, até 2013, não permitia intervenções como nesta arena, que é o principal equipamento esportivo de Castelo Branco. Hoje os campos estão recebendo até mesmo gramado sintético, oferecendo nas comunidades a mesma qualidade do que é oferecido em áreas nobres. A intenção é essa: melhorar cada vez mais a vida de todos os cidadãos”, declarou Bruno Reis.

Morador da localidade há quase três décadas, o supervisor Gilson Santos, de 40 anos, afirmou que a obra trouxe mais qualidade de vida para a localidade. “Ah, aqui melhorou muito. Aqui não tinha asfalto no entorno, o campo era de terra, as telas estavam acabadas. Graças a Deus, o trabalho foi muito bom”.

Foto: Betto Jr./Secom

A auxiliar administrativa Iraci Lima, de 54 anos, disse que a nova Arena Beira só veio para agregar ainda mais a comunidade. “Antes, o baba dos coroas e dos meninos era no barro. Agora esta 100%, foi uma bênção pra gente”, pontuou.

Para o secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), Daniel Ribeiro, as ações municipais nos últimos anos têm enfatizado a recuperação de campos e quadras, entendendo que o esporte contribui para a saúde e autoestima dos cidadãos, no desenvolvimento da disciplina, sendo também muito importante para a inclusão social e para a retirada de crianças e jovens da criminalidade. “Este é mais um campo entregue, dos 718 campos e quadras da capital baiana. Atualmente, 75 obras estão em andamento para beneficiar ainda mais a população da cidade com políticas públicas de esportes e lazer”, completou.