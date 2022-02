Campus Party 2022 terá um dos homens mais inteligentes do mundo

Celebridade



Publicado em 1 de fev de 2022

Dr. Fabiano de Abreu, membro da Mensa, Intertel, Triple Nine Society, International High IQ, Neuroscience for Society e cientista especialista em comportamento humano é um dos palestrantes confirmados.

Depois da edição 2021 em formato virtual, a Campus Party abre 2022 com a expectativa de reunir novamente milhares de apaixonados por ciência e tecnologia na nova edição do evento. Se por um lado o evento do ano passado contou com a audiência de mais de 700 mil pessoas nas plataformas digitais, por outro a expectativa é alta para a retomada dos encontros presenciais neste novo ano. A expectativa dos organizadores é para o recorde de público nas cidades onde o encontro será realizado, podendo chegar a mais de 300 mil pessoas em circulação por estes espaços.

Um dos palestrantes será o Doutor em neurociências, biólogo, antropólogo com diversas outras formações, Dr. Fabiano de Abreu, que faz parte de 4 sociedades de pessoas de alto QI, entre elas a International High IQ Society, Mensa International, Mensa Reino Unido, Intertel e recentemente foi aprovado na TNS, Triple Nine Society, que só pode entrar quem obter percentil 99.9 em testes de QI profissionais. A Triple Nine Society fundada em 1978 só admite o que seria o equivalente a 0,1% de pessoas no mundo que teriam o triplo percentil, enquanto a Mensa seria 2% e a Intertel 1%.

Recentemente foi também notícia por assessorar pais de crianças de alto QI que passaram a integrar a Mensa como Gustavo Saldanha, Romeu Gutvilen e Laura Büchele e por ter sido aprovado na Intertel, segunda associação mais antiga do mundo (1966), depois da Mensa (1946). Esta última é sem dúvida a mais famosa e a que mais se destaca, sendo que para entrar precisa ter acima de 98 de percentil, que seria acima de 131 desvio padrão 15. Já na Intertel, precisa ser acima de 99 de percentil, que seria acima de 135 pontos desvio padrão 15. Dr. Fabiano de Abreu também faz parte da International High IQ Society, ocupando lugar como convidado, já que é membro da Mensa Internacional e a High IQ exige acima de 96 de percentil.

Com mais de 50 títulos acadêmicos, o PhD, neurocientista, mestre psicanalista e biólogo luso-brasileiro, Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, já foi considerado uma das pessoas mais inteligentes do mundo com o QI 155 desvio padrão 15 e 188 com desvio padrão 24. Chegou a ser notícia na imprensa nacional e internacional devido à sua pontuação.

Sobre a palestra na Campus Party

O cientista vai falar sobre temas de seus estudos que estão publicados em diversas revistas científicas, entre eles sobre as redes sociais em excesso deixar as pessoas menos inteligentes, o limite dos games, a neuroanatomia do cérebro e as regiões relacionadas à inteligência, como ficar mais inteligente fazendo a neuroplasticidade cerebral, entre outros temas relacionados.

O neurocientista é membro da Society for Neuroscience dos Estados Unidos, da Federação Européia de Neurociência e da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Em tecnologia, tem especialização em Inteligência Artificial, Programação em Python e é IPI Intel, empresa fabricante de hardwares.

A Campus Party acontecerá nos dias 15 e 20 de Fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, além das outras edições de Brasília, nos dias 9 e 13 de Março, Goiânia, entre 15 e 19 de Junho e Recife, durante o mês de setembro. O evento terá o período pós-pandemia como um dos principais focos.

O evento, que já recebeu grandes nomes como Buzz Aldrin, Sharron McPherson, Don Tapscott, Edward Snowden, Al Gore, Vint Cerf, Sir Tim Berners-Lee, Jon ‘Maddog’ Hall, Steve Wozniak, Paulo Coelho e Stephen Hawking, já anunciou para a edição que está por vir Marcelo Lacerda, cofundador da Terra Networks, da F.biz, da Blue Telecom, da Magnopus e membro do conselho de várias organizações; Larissa Costa Coelho, fundadora do Instituto ISQV, formada na Metodologia da Terapia Clark Avançada, método que revolucionou a visão da saúde, dentre tantos outros.

Há possibilidades do evento acontecer em Portugal este ano, os organizadores disseram que ainda estão em fase de negociação para que seja o maior evento de tecnologia do país.