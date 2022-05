Canal TNT aponta camisa do Paysandu como a mais bonita do Brasil

Uma enquete realizada nas redes sociais pelo Canal TNT deu ao Paysandu, do Pará, o título da camisa mais bonita do futebol brasileiro. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (26/5), com uma disputa acirrada no final entre os uniformes do Paysandu e do Botafogo-RJ.

A enquete computou votos nas plataformas da TNT. Nas fases anteriores, o Papão (como é conhecido o time paraense) eliminou Flamengo-RJ, Vasco-RJ e Cruzeiro-MG em disputas diretas. O chaveamento então levou à grande final com o Botafogo.

O Clube do Remo, outra equipe do Pará, foi campeão dessa enquete em 2020 e desta vez chegou as quartas de final, sendo eliminado pelo Corinthians-SP.

Nas redes sociais, torcedores do Paysandu comemoraram e lembraram que a data de 26 de maio coincide com a conquista da Série B de 1991, há 31 anos.

O canal TNT parabenizou o Paysandu em suas redes sociais, esclarecendo que “a torcida do Paysandu deu um show e elegeu o manto azul como mais bonito do Brasil. Lembramos que foram somados os votos nos comentários do Instagram, Facebook e Twitter. A definição do chaveamento foi feita numa votação prévia nos stories do insta”.

