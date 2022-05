‘Cancelado’, restaurante Arturito, de Paola Carosella, tem fila na porta

Apesar das ameaças de boicote online, o restaurante Arturito, da cozinheira Paola Carosella, está com as reservas esgotadas e fila de espera. O local foi “cancelado” por bolsonaristas depois de críticas da ex- Masterchef ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores.

“É muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou porque é burro”, disse a chef em entrevista ao podcast ‘DiaCast’. A fala gerou uma polêmica online e atingiu os apoiadores de Bolsonaro.

Nas redes sociais, o boicote ao Arturito começou com uma campanha para os bolsonaristas não irem ao local. O segundo passo do cancelamento foi abaixar a nota da avaliação do estabelecimento no Google, que caiu de 4.5 para 1.6 em um dia.

Por fim, as redes sociais de Paola foram invadidas com comentários pejorativos sobre sua profissão, nacionalidade e posicionamento político.

Boicote ao boicote

Mas a autoproclamada “festa da exposição” e “fim da carreira de Paola”, como foram chamadas as ondas de cancelamento online, não geraram resultados presenciais. Além de filas de espera, o Arturito está com a agenda lotada e sem possibilidade de reservas. O restaurante está com mais movimento que o normal, mesmo nos horários de pico, conforme a agenda disponível no Google. O Estado de Minas tentou marcar uma reserva no restaurante, sem sucesso.

O lado de Paola também se defendeu na guerra virtual. Perfis no Twitter criticaram o cancelamento da chefe e do restaurante e pontuaram condratições no discurso contra a cozinheira. A principal “arma” foram as tags 'PAOLA TEM RAZÃO' e 'PAOLA LACRA y LUCRA' no Twitter.

Arturito é massa!

O Arturito foi fundado em 2008 no Bairro Pinheiros, área nobre na capital paulista. Para os fãs de massa, o restaurante da chef argentina pode ser uma ótima opção.

As reservas podem ser feitas no site oficial do estabelecimento ou pelo telefone. Entretanto, no momento, a função não está disponível por causa da alta demanda de clientes.