Candidata ao Miss Bumbum que faz “dieta do sexo”, vence o concurso

Bumbum de milhões! Com 138 votos, a modelo Carolina Lekker, que estava concorrendo ao Miss Bumbum 2022 pelo estado do Acre, é a grande vencedora do concurso.

+ Sexo emagrece? Candidata ao Miss Bumbum tr*nsa 5h por dia para garantir corpo ideal

Em entrevista para o portal Splash Uol, Carol Lekker revelou ter ficado nervosa durante a premiação, mas que deu tudo certo. “É muito emocionante e gratificante [ganhar o concurso]. Fiquei nervosa, mas deu tudo certo. Fiquei insegura por ser negra, acho que é a primeira vez que uma negra ganha o concurso. Estou muito feliz“, declarou.

A musa ainda explicou que agora está aberta para novas oportunidades, e que gostaria de participar de um reality. “Agora é momento das portas se abrirem, estou aberta para o novo. Quero ter minha própria linha de maquiagem, sou maquiadora profissional. Mas antes eu quero um reality. Sou taurina e tenho muito a oferecer”, explicou a musa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Lekker (@carollekker_)

“Eu tenho muita vontade de fazer reality show, porque eu acho que tenho muito a entregar para as mulheres negras, da minha idade e de onde eu vim. Eu tenho uma caixa de surpresas e estou aberta para dar isso ao mundo”, explicou Carol Lekker, ainda em entrevista para o portal da Uol.

Recentemente, a musa tinha revelado que estava fazendo uma “dieta do sexo” para manter a boa forma para a competição. A dieta que consiste em 5h seguidas diárias de relação sexual, por no mínimo quatro vezes por semana. “Deu certo (a dieta do sexo). Agradeço muito ao meu namorado, foi tudo muito bom”, concluiu a Miss Bumbum.

Carol Lekker fez postagem nas redes comemorando sua conquista Nessa segunda-feira (08), Carol Lekker fez uma publicação em seu perfil do Instagram comemorando a sua grande conquista. “Vencedor não é aquele que sempre vence, mas aquele que nunca para de lutar. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior”, declarou.

“Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer. Não há derrota que derrube quem nasceu para vencer!”, completou a musa na legenda da sua postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Lekker (@carollekker_)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos:

+ Dançarino de boyband acorda do coma após ser atingido por telão

+ Após convite de Anitta, Lula revela estar “morrendo de vontade de participar” de PodDelas

+ Em Portugal, Geisy Arruda mostra que seu bumbum gigante quase levantou o vestido em público