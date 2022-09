Candidato a vice do RJ Washington Reis é alvo de operação da PF

O ex-prefeito de Duque de Caxias e candidato a vice governador do estado do Rio, Washington Reis, foi um dos alvos da Operação da Polícia Federal, realizada nesta quinta-feira, para apurar favorecimento e superfaturamento em contratação de cooperativa pela Secretaria Municipal de Saúde do município da Baixada Fluminense.

Reis esteve à frente da Prefeitura nos dois últimos mandatos e renunciou ao cargo para concorrer às eleições deste ano.

Segundo as investigações, que começaram em janeiro, a cooperativa pertence a uma organização acusada de desviar dinheiro público. De acordo com a PF, em pouco mais de dois anos, contratos sob suspeição e aditivos ultrapassaram meio bilhão de reais.

Washington Reis confirmou ter recebido agentes da Polícia Federal em sua casa e se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

Os agentes, segundo o ex-prefeito, também estiveram na Fazenda Paraíso, de propriedade da Prefeitura, onde funciona um centro de recuperação de dependentes químicos. Em vídeo divulgado em redes socias, Reis afirmou que nada foi encontrado de irregular durante as buscas.

A ação conta com o apoio da Controladoria Geral da União. Foram expedidos mandados de busca e apreensão em Caxias, na capital fluminense e em outras cinco cidades.

Entre os alvos também estão empresários, operadores financeiros, “laranjas” e prováveis líderes do esquema criminoso.

